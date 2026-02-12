Władze Nowej Soli planują wybudowanie ogrzewalni dla bezdomnych, którzy są w nietrzeźwym stanie. Obiekt powstanie obok noclegowni, gdzie panuje zasada całkowitej abstynencji. – Takie pomieszczenie jest potrzebne, bo obecne nie spełnia wymaganych warunków – mówi Aleksander Tomaszewski, prezes Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Nowej Soli, które zajmuje się funkcjonowaniem noclegowni i stołówki.

Utrzymanie obiektu przy ulicy Topolowej, gdzie jest noclegownia i stołówka dla bezdomnych kosztuje miasto 650 tysięcy złotych rocznie.