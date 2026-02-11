Damian Żurek zajął czwarte miejsce w olimpijskiej rywalizacji w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 m. W Mediolanie zwyciężył główny faworyt, Amerykanin Jordan Stolz. Polakowi do podium zabrakło 0,07 s.

Stolz pobił rekord olimpijski wynikiem 1.06,28. Srebrny medal zdobył Holender Jenning de Boo, który przegrał z nim w bezpośrednim pojedynku o pół sekundy. Brąz wywalczył Chińczyk Zhongyan Ning.

W hali lodowej w Mediolanie nie obyło się bez kontrowersji. Holender Joep Wennemars, któremu przeszkodził w biegu rywal z Chin Lian Ziwen, powtarzał swój start, ale nie poprawił wyniku.

Również Piotr Michalski został wytrącony z rytmu, gdy drogę zajechał mu Austriak Gabriel Odor, później zdyskwalifikowany. Polak musiał zwolnić, wyprostował się i w końcówce praktycznie już nie walczył. Nie zdecydował się jednak na powtórny start, kończąc zmagania na 25. miejscu. Marek Kania był 23.

Ze startem Żurka wiązano uzasadnione nadzieje. W ostatnich przed igrzyskami zawodach Pucharu Świata, pod koniec stycznia w niemieckim Inzell, był drugi na 1000 m, a na 500 m wygrał dwukrotnie, pokonując Stolza. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął na obu dystansach drugie lokaty. Już w Mediolanie pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego 26-letni panczenista zapewniał, że jest bardzo dobrze przygotowany. Przed nim jeszcze druga medalowa szansa – w sobotę na 500 m.

Na start na najkrótszym dystansie nastawiają się również Kania i Michalski. Ten ostatni był bardzo blisko podium na poprzednich igrzyskach w Pekinie, zajmując czwarte miejsce na 1000 m oraz piąte na 500 m, a medal uciekł mu, odpowiednio, o 0,08 oraz o 0,03 s.

Głównym faworytem będzie Stolz. W tym sezonie jest w wyśmienitej formie, zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500, 1000 i 1500 m. Zawodnik z Wisconsin zapowiedział, że jego celem na igrzyskach są cztery złote medale – na tych trzech dystansach oraz w wyścigu ze startu wspólnego. W środę zrobił w tym kierunku pierwszy krok.