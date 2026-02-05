Żagański Pałac Kultury wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Żagania zapraszają mieszkańców na jutrzejsze wydarzenie pod nazwą „Imieniny u Doroty”. Organizatorzy przygotowali cykl eventów poświęconych postaci księżnej.

Nie zabraknie muzyki i zwiedzania pałacowych komnat. – Zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawym spotkaniu. Zaczniemy od koncertu. Będzie to muzyka chóralna w interesujących aranżacjach. To także okazja do zwiedzania wystawy poświęconej tej niezwykłej ambasadorce kultury, która przed wiekami rozsławiła Żagań – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.