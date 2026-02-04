W nocy z 3 na 4 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów – poinformowało w środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
We wpisie na platformie X Dowództwo poinformowało też, że loty obiektów „były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP”.
Współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty
– podkreśliło DORSZ.
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 4, 2026
Siły Zbrojne RP 24/7 pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej
– dodało Dowództwo we wpisie.
W ostatnich dniach Dowództwo informowało o wlotach balonów w polską przestrzeń powietrzną. Jak wówczas informowano, obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze.
