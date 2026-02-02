Zielona Góra przygotowuje się do dodatkowej edycji budżetu obywatelskiego. Ta ma wystartować w marcu. Obecnie trwa ocena poprzedniego plebiscytu, ale już wiadomo, że będą zmiany.

Zastępca prezydenta Zielonej Góry Marek Kamiński mówił na antenie Radia Zielona Góra, że zadania społeczne mogą zostać wsparte kwotą maksymalnie do 50 tysięcy złotych, a inwestycyjne do 2 milionów złotych:

Po marcowej uchwale ma ruszyć procedura naboru wniosków i głosowanie na wybrane projekty. Przypomnijmy, dodatkowy budżet obywatelski jest głosowaniem zaległym, które nie odbyło się w okresie pandemii koronawirusa.