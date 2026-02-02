Rozpoczął się remont w zielonogórskim Urban Lab. Siedziba przy pl. Matejki 2B przejdzie gruntowną modernizację, tak, aby za kilka miesięcy służyć młodym mieszkańcom miasta, jako miejsce, m.in. do spotkań i realizacji swoich pomysłów. Cały proces zaczął się od prac rozbiórkowych.

– Nowa siedziba ma być gotowa w czerwcu – mówi Bartłomiej Walkowski z Urban Lab Zielona Góra:

Powierzchnia siedziby Urban Lab przy Placu Matejki to ponad 600 metrów kwadratowych. Wartość całej inwestycji to ponad 5,6 miliona złotych. Trwają rozmowy na temat uruchomienia siedziby tymczasowej Urban Lab przy ul. Fabrycznej 13.