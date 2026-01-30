Symboliczne uderzenie w dzwon pokoju i złożenie kwiatów w miejscach pamięci – tak świętowano dziś w Gorzowie Dzień Pamięci i Pojednania.

To wydarzenie mające uczcić przyjaźń i współpracę pomiędzy dawnymi mieszkańcami miasta, czyli landsberczykami, a współczesną społecznością Gorzowa – mówi Jacek Wójcicki, prezydent miasta.

W uroczystościach wzięli udział zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i sami mieszkańcy. „To ważne, by pamiętać o historii” zaznacza Barbara Kaczmarek, pionierka i honorowy obywatel miasta.

Tradycyjnie, na Placu Grunwaldzkim na którym symbolicznie uderzono w dzwon pokoju, zebrali się także gorzowscy uczniowie klas mundurowych.

Dzień Pamięci i Pojednania w Gorzowie świętowano już po raz 31.