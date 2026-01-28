Ogródki gastronomiczne po nowemu. Władze Zielonej Góry zapowiadają zmiany, które mają poprawić wygląd starówki. Jak informuje prezydent miasta Marcin Pabierowski, trwają prace nad uchwałą krajobrazową, a jednym z jej pierwszych elementów będzie uporządkowanie tego, jak dziś funkcjonują ogródki gastronomiczne w centrum. Chodzi o to, by przestrzeń była bardziej spójna i estetyczna:

Jak dodaje architekt miejski Paweł Kochański, zarządzenie dotyczące ogródków gastronomicznych jest na końcowym etapie przygotowań i powinno zostać podpisane nie później, niż na początku lutego. W jego ocenie nowe zasady są konieczne, by starówka prezentowała się lepiej i była bardziej atrakcyjna dla mieszkańców oraz turystów:

Nowe zasady nie wejdą jednak w życie z dnia na dzień. Właściciele lokali dostaną czas na dostosowanie ogródków do nowych wytycznych:

Ogródki gastronomiczne w sezonie wiosenno-letnim mogą działać w Zielonej Górze od kwietnia do końca października. Do tematu będziemy jeszcze wracać.