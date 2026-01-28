Nurkowie znaleźli w środę (28 stycznia) na Malcie ciało 13-letniej Polki, porwanej przez morze w miejscowości Cirkewwa, gdy była na spacerze z ojcem i bratem. Dziewczynka zaginęła, kiedy bardzo wysoka fala uderzyła w nabrzeże. Ojciec, który zdołał uratować syna, sam doznał obrażeń – przekazał dziennik „Times of Malta”.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w poniedziałek po południu (26 stycznia). Trudne warunki pogodowe, wzburzone morze i porywisty wiatr utrudniały potem poszukiwania dziecka.

Ciało zostało znalezione w środę przed południem (28 stycznia) w Paradise Bay, niedaleko miejsca, w którym dziewczynka zaginęła – podał „Times of Malta”.

Specjalny zespół maltańskiej policji udziela pomocy rodzinie dziecka – poinformowała gazeta.

13-latka była z rodziną na wakacjach na Malcie.