Wilki w lubuskich lasach, dokarmianie dzikich zwierząt, zdrowa zimowa dieta – to tematy, o których usłyszycie dziś Państwo w Lubuskim Szlaku Natury.
Wilki w lubuskich lasach, dokarmianie dzikich zwierząt, zdrowa zimowa dieta – to tematy, o których usłyszycie dziś Państwo w Lubuskim Szlaku Natury.
W Bobrowicach trwa dyskusja nad przywróceniem miejscowości praw miejskich. Dziś wieś gminna, kilkakrotnie prawa miejskie miała i kilkakrotnie je traciła....
Szpital im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie od dłuższego czasu realizuje projekt, który ma zwiększyć efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia....
Gmina Lubsko otrzymała dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, którego celem jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa oraz gotowości na...
Futsalistki AZS-u UZ Zielona Góra przegrały na wyjeździe z UKKS-em Katowice 2:5 w drugim meczu rewanżowej I ligi. Do przerwy...
Z różnym szczęściem lubuscy koszykarze rywalizowali dziś w II lidze oraz ogólnopolskich rozgrywkach młodzieżowych. Drugoligowy Kangoo Basket Gorzów pokonał u siebie...
45 wolontariuszy będzie kwestować w czasie niedzielnego finału WOŚP na ulicach Wschowy. Po południu w miejscowym domu kultury odbędą się...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra