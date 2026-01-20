Okazuje się, że o poranku stan nawierzchni może być dużym wyzwaniem, ponieważ oblodzenie często jest niewidoczne na pierwszy rzut oka. Próba nagłego hamowania na takiej nawierzchni kończy się zazwyczaj utratą panowania nad autem. Ważne jest także wciąż dobre przygotowanie pojazdu do drogi, pomimo, że nie ma świeżego śniegu powinniśmy zadbać o nasze auto – mówi Asp. Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Policji: