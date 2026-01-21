Żarski magistrat podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg. Prace mają objąć ulice Radomską i Rzeszowską. Koszt zadania to 120 tysięcy złotych. Pieniądze na wykonanie projektu pochodzą z miejskiej kasy.

Na poprawę warunków dojazdu do swoich posesji mieszkańcy tych lokalizacji czekają od dawna. – Szczególnie uciążliwe są one jesienią i zimą. Niebawem to się zmieni, bo planowany zakres już właściwych robót będzie szeroki. Powstaną tu nowe nawierzchnie, chodniki i ciągi dla pieszych i rowerzystów – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Termin wykonania dokumentacji to 180 dni od podpisania umowy.