Premier Japonii Sanae Takaichi zapowiedziała rozwiązanie parlamentu. Ma do tego dojść na najbliższy piątek. Współrządząca Japonią Partia Liberalno-Demokratyczna liczy na lepszy wynik wyborczy, który zapewni jej samodzielną większość w parlamencie.

Powody decyzji o ogłoszeniu przedterminowych wyborów Sanae Takaichi tłumaczyła na specjalnej konferencji prasowej. Pierwsza kobieta na stanowisku szefa japońskiego rządu sprawdzi poparcie społeczne dla reform planowanych przez jej obóz polityczny. Te najważniejsze to reforma systemu fiskalnego oraz nowa strategia bezpieczeństwa. Ten dokument to podwaliny fundamentalnych zmian w japońskim systemie obrony narodowej.

Po II wojnie światowej Japonia, jako agresor, pobawiona została możliwości posiadania wojska. W Japonii funkcjonują siły samoobrony. Kraj doświadczony przez zrzucenie bomb atomowych przez dekady prowadził pacyfistyczną politykę w kwestii obronności. Sanae Takaichi chce to zmienić, uznając m.in. rozwój chińskiej armii za zagrożenie dla bezpieczeństwa Japonii.

Wybory parlamentarne w Japonii odbędą się 8 lutego. Japończycy wybiorą 465 przedstawicieli izby niższej parlamentu.