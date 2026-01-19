Cyberbezpieczeństwo staje się dziś jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa państwa. Polska infrastruktura energetyczna, administracja publiczna i użytkownicy Internetu coraz częściej są celem prób cyberataków oraz dezinformacji.

Jednocześnie rosną nakłady na ochronę cyfrową, rozwijane są nowe e-usługi, a państwo stawia także na edukację – szczególnie młodych użytkowników sieci. O tym, jak Polska przygotowuje się na zagrożenia w cyberprzestrzeni i co to oznacza dla obywateli, porozmawiamy z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Grzegorzem Boruszewskim.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Plan B dziś po godzinie 12.00!

Zaprasza Karolina Kamińska