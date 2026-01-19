Gorzowscy policjanci w poniedziałek rano ustawili dwa punkty kontroli trzeźwości kierowców – u zbiegu ulic Strażackiej i Wylotowej oraz na ul. Kostrzyńskiej.To właśnie na tej ostatniej ulicy funkcjonariusze zatrzymali pijanego kierowcę osobówki. Miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Mężczyzna będzie odpowiadał za przestępstwo, za które grozi mu do trzech lat więzienia.

W całym 2025 roku gorzowscy policjanci zatrzymali 278 nietrzeźwych kierowców i 96 osób, które miały w organizmie od 0,2 do 0,5 promila. W sumie, w ubiegłym roku, funkcjonariusze przeprowadzili ponad 50 tysięcy badań.

W 2026 roku nie zmienia się nic w kwestii zwalczania nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze nadal przeprowadzają akcje i eliminują z dróg tych, którzy zagrażają innym. Działania organizowane są o różnych porach dnia i nocy.

– przypomina nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji