Żarski magistrat ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie do renowacji budynków zabytkowych. Ratusz zabezpieczył na ten cel w miejskiej kasie 300 tysięcy złotych. Dokumenty należy złożyć do 6 lutego.

To już kolejna edycja miejskiego projektu związanego z rewitalizacją kamienic. – Każdego roku udaje nam się dofinansować prace przy kilku takich obiektach. Chcemy, aby miasto piękniało, a nie każdego właściciela stać na samodzielne sfinansowanie takiej inwestycji. Zakres tych robót zależy od stanu budynku i priorytetów napraw. Czekamy na wnioski mieszkańców – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Więcej na ten temat na stronie internetowej urzędu.