Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegł w niedzielę (18 stycznia) w Indiach przed ufaniem Rosji, przypominając o łamaniu przez nią traktatów. Szef polskiej dyplomacji podczas wystąpienia na festiwalu literackim wskazał również przejawy wojny hybrydowej, w tym akty państwowego terroryzmu.

Wojna hybrydowa to nie tylko ataki w internecie. To podpalenia, sabotaże, »przypadkowe« loty dronami. To także akty państwowego terroryzmu, takie jak podłożenie materiałów wybuchowych na torach w Polsce

– podkreślił Sikorski we wpisie na platformie X, w którym cytował swoją wypowiedź z Jaipur Literature Festival w stolicy stanu Radżastan.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Wojna hybrydowa to nie tylko ataki w internecie. To podpalenia, sabotaże, “przypadkowe” loty dronami. To także akty państwowego terroryzmu, takie jak podłożenie materiałów wybuchowych na torach w Polsce. W ten sposób Rosja pokazuje jak przyjaznym, miłującym pokój jest państwem.… pic.twitter.com/Ev1FTUltTW — Radosław Sikorski ???????? (@sikorskiradek) January 18, 2026

Jak relacjonuje indyjska agencja ANI, temat rosyjskiej agresji zdominował wystąpienie ministra w panelu „Kontynent w kryzysie: Rosja, Ukraina i Europa”.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Sikorski zaznaczył, że rosyjski przywódca Władimir Putin „naród ukraiński nazywa braćmi, a potem ich morduje”, mimo podpisanych traktatów granicznych.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że Ukraina zrzekła się w przeszłości trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, które zostały brutalnie złamane.

Rosja mówi o zaufaniu, ale jej czyny świadczą o czymś innym

– ocenił minister, cytowany przez ANI.

Sikorski ostrzegł również przed zacieśnianiem relacji Moskwa-Pekin.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

— Chiny zyskały strategiczną przewagę od początku wojny na Ukrainie. Rosja jest teraz zmuszona sprzedawać ropę po niższych cenach i staje się coraz bardziej zależna od Chin w zakresie towarów wysokiej jakości, dostępu do internetu i usług cybernetycznych

– zauważył minister.

Dodał, że w zamian Moskwa destabilizuje świat, przekazując technologie rakietowe Korei Północnej.

Indie nie potępiły jednoznacznie agresji Rosji na Ukrainę, wzywając strony do dialogu i utrzymując relacje handlowe z Kremlem.

Nawiązując do polityki Stanów Zjednoczonych, Sikorski zaznaczył, że niezależnie od „fluktuacji” w relacjach transatlantyckich, Europa musi zwiększyć własne zdolności obronne i stać się bardziej samodzielna w kwestii bezpieczeństwa kontynentu.

Jaipur Literature Festival (JLF) jest uznawany za „największe darmowe show literackie na Ziemi”. Od 2006 r. to prestiżowe wydarzenie gromadzi pisarzy, noblistów i światowych przywódców, stanowiąc kluczowe forum debaty o kulturze i geopolityce w Azji Południowej.