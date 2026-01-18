Najbliższe dni będą pogodne i zimne. Na zachodzie stosunkowo ciepło, temperatura nie powinna spaść poniżej minus 5 st. C. Na wschodzie zdecydowanie zimniej, termometry mogą tam wskazać minus 18 st. C, a lokalnie na Podkarpaciu nawet minus 25 st. C – powiedział synoptyk IMGW Piotr Szewczak.

W niedzielę (18 stycznia), zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 9 st. C na wschodzie kraju, do około minus 7 st. C w centrum i od 0 do 2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie miejscami porywisty południowo-wschodni i wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim w porywach osiągnie prędkość 60 km/h, natomiast wysoko w Sudetach nawet 120 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pogodnie. We wschodniej części kraju temperatura spadnie do minus 18 st. C, a lokalnie na Podkarpaciu w dolinach, zagłębieniach terenu i kotlinach nawet do minus 25 st. C. W centrum kraju termometry wskażą od minus 10 do minus 15 st. C, a na zachodzie od minus 2 do minus 5 st. C. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni.

W związku z sytuacją pogodową, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla woj. lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dla części woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i pomorskiego. Alertem II stopnia przed silnym mrozem został objęty powiat bieszczadzki w woj. podkarpackim. Zostały również wydane ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla części województwa dolnośląskiego.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

W poniedziałek w dalszym ciągu zachmurzenie małe bądź bezchmurnie. Temperatura maksymalna na wschodzie Polski od minus 4 do minus 6 st. C, w centrum od minus 1 do minus 5 st. C, a na zachodzie od plus 3 do plus 5 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek, zachmurzenie również małe lub bezchmurnie. Temperatury minimalne na wschodzie do minus 18 st. C, a lokalnie na Podkarpaciu znowu mogą spaść nawet do minus 25 st. C. W centrum kraju od minus 7 do minus 10 st. C. Na zachodzie od minus 3 do minus 5 st. C.

We wtorek dalej pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie ok. minus 5 st. C, w centrum będzie to minus 3, a na zachodzie od plus 2 do plus 4 st. C. Wiatr słaby, co najwyżej na zachodzie umiarkowany, przy granicy będzie wiać z prędkością do 45 km/h.

