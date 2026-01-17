Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów wygrali u siebie z Barkom Każanami Lwów 3:0 w 17. kolejce PlusLigi.

Pierwsze dwa sety gorzowianie wygrali dość pewnie po 25:21, w trzecim przegrywali już 20:24, ale wygrali na przewagi 29:27!

Więcej wkrótce.