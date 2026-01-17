Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól wygrali na wyjeździe ze Spartą Grodzisk Mazowiecki 3:0 w meczu 19. kolejki PLS 1. ligi.
Drużyna trenera Konrada Copa wygrała poszczególne sety do 19, 22 i 19.
Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól wygrali na wyjeździe ze Spartą Grodzisk Mazowiecki 3:0 w meczu 19. kolejki PLS 1. ligi.
Drużyna trenera Konrada Copa wygrała poszczególne sety do 19, 22 i 19.
Trzy złote, jeden srebrny i siedem brązowych medali – to dorobek zapaśników Agrosu Żary w ramach międzynarodowego turnieju Agros Cup...
Po blisko 60 latach gotycka Pieta wróciła do kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. To bezcenna drewniana...
Kolejne kłamstwa w sieci mające wzbudzić niechęć do Ukraińców przebywających w Polsce. Wczoraj Ukraińskie Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przekazało, że...
„Szprotawskie epizody wojen napoleońskich” to tytuł folderu historyczno - promocyjnego, jaki wydał miejscowy samorząd. Fabuła nowej publikacji o mieście została...
Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. przegrały w Sosnowcu z MB Zagłębiem 89:94 (25:27, 27:15, 16:26, 21:25) w meczu 16...
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie rosnących ceł wobec państw europejskich w związku z kwestią Grenlandii. „Przez wiele lat subsydiowaliśmy...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra