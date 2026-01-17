Trzy złote, jeden srebrny i siedem brązowych medali – to dorobek zapaśników Agrosu Żary w ramach międzynarodowego turnieju Agros Cup 2026, który odbył się w Żarach. Gospodarze pewnie wygrali klasyfikację drużynową seniorów, a w U17 zajęli drugą lokatę.
W starszej kategorii wiekowej na najwyższym stopniu podium stanęli: Gracjan Jedut (60 kg) i Jurij Bulawczenko (87 kg), natomiast w rywalizacji 65 kg kadetów zwyciężył Oskar Jedut:
Dodajmy, że jeden srebrny medal wywalczyli zawodnicy UKS-u ZST Lubsko.
Medale Lubuszan w Agros Cup 2026:
48 kg kadet:
3. Mykhailo Levandivskyi
51 kg kadet:
3. Antoni Juryta
65 kg kadet:
1. Oskar Jedut
110 kg kadet:
3. Kacper Lisowski
60 kg senior:
1. Gracjan Jedut
63 kg senior:
3. Krzysztof Sobol
3. Tomasz Maślanka
87 kg senior:
1. Jurij Bulawczenko
3. Nazar Musenzovyi
92 kg senior:
2. Krzysztof Jagodziński
97 kg senior:
3. Szymon Szczygielski
130 kg senior:
3. Piotr Siwak