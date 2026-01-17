Trzy złote, jeden srebrny i siedem brązowych medali – to dorobek zapaśników Agrosu Żary w ramach międzynarodowego turnieju Agros Cup 2026, który odbył się w Żarach. Gospodarze pewnie wygrali klasyfikację drużynową seniorów, a w U17 zajęli drugą lokatę.

W starszej kategorii wiekowej na najwyższym stopniu podium stanęli: Gracjan Jedut (60 kg) i Jurij Bulawczenko (87 kg), natomiast w rywalizacji 65 kg kadetów zwyciężył Oskar Jedut:

Dodajmy, że jeden srebrny medal wywalczyli zawodnicy UKS-u ZST Lubsko.

Medale Lubuszan w Agros Cup 2026:

48 kg kadet:

3. Mykhailo Levandivskyi

51 kg kadet:

3. Antoni Juryta

65 kg kadet:

1. Oskar Jedut

110 kg kadet:

3. Kacper Lisowski

60 kg senior:

1. Gracjan Jedut

63 kg senior:

3. Krzysztof Sobol

3. Tomasz Maślanka

87 kg senior:

1. Jurij Bulawczenko

3. Nazar Musenzovyi

92 kg senior:

2. Krzysztof Jagodziński

97 kg senior:

3. Szymon Szczygielski

130 kg senior:

3. Piotr Siwak