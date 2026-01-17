Kolejne kłamstwa w sieci mające wzbudzić niechęć do Ukraińców przebywających w Polsce. Wczoraj Ukraińskie Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przekazało, że w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawił się podejrzany materiał wideo. Przekonuje, że w Warszawie zbudowano mieszkania wyłącznie dla Ukraińców.

– Sprawdziliśmy to – mówi Marcin Kostecki ze stowarzyszenia Demagog. Fact-checker dodaje, że to kłamstwo zaś sam film został zmanipulowany:

Fact-checker dodaje, że w Rosji machina propagandowa działa systemowo:

Dodajmy, że najprościej zweryfikować informacje wpisując je w wyszukiwarkę i sprawdzając czy nie zostały już przez kogoś zweryfikowane.