Węgierski prezydent Viktor Orban udzielił azylu politycznego związanym z Prawem i Sprawiedliwością Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze, na których w kraju ciążą prokuratorskie zarzuty. Dodatkowo status uchodźcy otrzymała małżonka Zbigniewa Ziobry. Sprawę na naszej antenie komentowali dziś lubuscy politycy:

– To są indywidualne decyzje tych dwóch panów – stwierdził radny sejmiku Andrzej Wieczorek z PiS:

– Pan Ziobro pisze fałszywą narrację – stwierdził natomiast Tomasz Nesterowicz, szef Nowej Lewicy w regionie:

– To zła sytuacja dla naszego państwa – ocenił Filip Wobszal z Konfederacji.

– Udzielając azylów, węgierski prezydent angażuje się w naszą politykę wewnętrzną – zauważył radny sejmiku Sławomir Kotylak z Koalicji Obywatelskiej.

– Sprawa Ziobry to klasyczna sprawa kryminalna – powiedział zaś Tomasz Siemiński z Polski 2050:

Kotylak, Nesterowicz, Siemiński, Wieczorek i Wobszal byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.