Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych zaprasza w niedzielę na wspólne liczenie ptaków. Skrzydlate liczone będą w Słubicach i Kostrzynie nad Odrą, w obu przypadkach w miejskich parkach. Całe wydarzenie nosi nazwę Ptasia Godzinka.

– Zapraszamy wszystkich miłośników ptaków, bo oprócz liczenia będzie je można podglądać i posłuchać informacji o nich – mówi Olga Betańska z Fundacji.

Zarówno w Parku Miejskim w Kostrzynie nad Odrą, jak i w Słubicach w Parku przy alei Niepodległości przyrodniczki będą na chętnych czekać przez godzinę. Dodajmy, że Ptasia Godzinka to wydarzenie organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.