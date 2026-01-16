Siatkarki Osiński-Trans AZS-u UZ Zielona Góra pokonały we własnej hali Topmed Empirię Oriona Sulechów 3:0 w meczu na szczycie lubuskiej III ligi.

Zielonogórzanki zwyciężyły w poszczególnych setach do 17, 21 oraz 23 i tym samym umocniły się na pozycji liderek rozgrywek.

Pierwsza partia była wyrównana do stanu 10:10. Potem miejscowe odskoczyły prowadząc już nawet 21:14 i 23:17. W drugiej części było podobnie do stanu po 11. Później AZS wyszedł nawet na 20:13, ale sulechowianki po udanych zagrywkach Kariny Złakowskiej zmniejszyły straty na 20:17. Końcówka należała jednak do ekipy trenera Wiktora Zasowskiego. W trzecim secie akademiczki prowadziły już 12:7 i wydawało się, że mają zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Potem zrobiło się jednak 19:19 i końcówka była emocjonująca, a dla AZS-u nerwowa. Od stanu po 22 zielonogórzanie nie straciły już punktu i zwyciężyły w całym spotkaniu.

Przyczynę porażki sulechowianek wskazała jedna z najbardziej doświadczonych siatkarek Empirii: