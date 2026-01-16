Nie dojdzie do meczu w I lidze unihokeistów Lokomotivu Czerwieńsk z zamykającą ligową tabelę ekipą AZS PŁ Cochise Łódź.
Spotkanie miało się odbyć jutro o godzinie 18 w Czerwieńsku. O powodach odwołania meczu mówi Marcin Bałdyga – trener Lokomotivu:
Nie dojdzie do meczu w I lidze unihokeistów Lokomotivu Czerwieńsk z zamykającą ligową tabelę ekipą AZS PŁ Cochise Łódź.
Spotkanie miało się odbyć jutro o godzinie 18 w Czerwieńsku. O powodach odwołania meczu mówi Marcin Bałdyga – trener Lokomotivu:
W "Filmach Wartych Zachodu" dziś "Wielki Marty". Marty (Timothee Chalamet), w którego marzenia nikt nie wierzy, nie cofnie się przed niczym,...
Koszykarze Zastalu Zielona Góra szykują się do sobotniego wyjazdowego starcia z Energą Treflem Sopot w 16. kolejce Orlen Basket Ligi....
W Nowej Soli także trwają ostatnie już przygotowania do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory zorganizowano grupę...
Bezdomni przebywający zimą na dworcach kolejowych to problem wielu miast. Podobnie jest w Nowej Soli, szczególnie w czasie weekendów. -...
Urząd Miejski w Sławie jest otwarty o 1,5 godziny w tygodniu krócej, a urzędnicy pracują krócej aż o 5 godzin...
Bramkarz Daniel Słobodzian został nowym graczem Lechii Zielona Góra. Ma 18 lat, jest wychowankiem Budowlanych Lubsko. W młodym wieku trafił...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra