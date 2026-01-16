Urząd Miejski w Sławie jest otwarty o 1,5 godziny w tygodniu krócej, a urzędnicy pracują krócej aż o 5 godzin w tygodniu. Samorząd wdrożył w życie program pilotażowy mający na celu zwiększenie efektywności i zmniejszenie absencji pracowników oraz większą dostępność petentów. – Takim wydłużonym dniem pracy jest poniedziałek. Wtedy urząd jest otwarty od 7.30 do 18.00, a urzędnicy pracują rotacyjnie – mówi Danuta Pitrowska, sekretarz miasta.

Program pilotażowy będzie trwał pół roku, a jego kontynuacja zależy od oceny mieszkańców.