Zmiana temperatury w regionie wiąże się z zachowaniem szczególnej ostrożności nie tylko na drogach, ale także poza nimi. Topniejący śnieg i lód, a także zamarznięte akweny, które w czasie odwilży stanowią dodatkowe ryzyko.

O tym, jak powinniśmy się zachować, gdy widzimy zagrożenie – mówi Agnieszka Pawłow – komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze

– Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodszych – podkreśla Agnieszka Pawłow:

– Przestrzegamy, aby nie wchodzić na zbiorniki wodne – mówi st. kpt. Piotr Kowalski – oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze:

Jak informują służby, mimo zmiany temperatur liczba zgłoszeń związanych z odwilżą jest obecnie mniejsza niż w zeszłych tygodniach.

Autorka: Karolina Waleńska