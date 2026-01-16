Zmiana temperatury w regionie wiąże się z zachowaniem szczególnej ostrożności nie tylko na drogach, ale także poza nimi. Topniejący śnieg i lód, a także zamarznięte akweny, które w czasie odwilży stanowią dodatkowe ryzyko.
O tym, jak powinniśmy się zachować, gdy widzimy zagrożenie – mówi Agnieszka Pawłow – komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze
– Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodszych – podkreśla Agnieszka Pawłow:
– Przestrzegamy, aby nie wchodzić na zbiorniki wodne – mówi st. kpt. Piotr Kowalski – oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze:
Jak informują służby, mimo zmiany temperatur liczba zgłoszeń związanych z odwilżą jest obecnie mniejsza niż w zeszłych tygodniach.
Autorka: Karolina Waleńska