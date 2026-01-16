Prezydent Zielonej Góry ogłosił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej podział miejskich pieniędzy na sport zawodowy. 6 milionów złotych zostało rozdysponowane pomiędzy trzy kluby – Falubaz, Zastal oraz Lechię.

O szczegółach konkursu mówi prezydent Marcin Pabierowski:

Najwięcej – 3 mln otrzymał Falubaz Zielona Góra. Mówi prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA, Adam Goliński:

2 mln złotych trafią do koszykarskiego Zastalu Zielona Góra. Klub na konferencji prasowej reprezentowała prezes Katarzyna Marciniak:

1 mln złotych trafi do Lechii Zielona Góra. Radości z tego faktu nie ukrywał włodarz lidera 3 grupy III ligi, Maciej Murawski: