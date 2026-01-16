Trwają obchody jubileuszu 50–lecia nowosolskiego teatru Terminus A Quo. W piątek, sobotę i niedzielę w Sali Teratralnej im. Ryszarda Cieślaka w Nowej Soli i Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbywa się i odbędzie szereg imprez: spektakle, wystawy, spotkania autorskie i wręczenie teatralnych nagród. Z tej okazji przypomnimy reportaż, który prezentuje założyciela teatru Edwarda Gramonta, jego świat i zespół, który tworzy.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Nowej Soli zainteresowany poezją i literaturą Edward Gramont, założył alternatywny i eksperymentalny teatr Terminus a quo. Szybko zgromadził wokół siebie grupę wrażliwych miłośników teatru z którymi konsekwentnie przygotowuje przedstawienia poruszające wyobraźnię kolejnego pokolenia widzów.

Na przestrzeni 40 lat swojej działalności grupa ma za sobą ponad 200 premier. Są to zarówno spektakle autorskie jak i adaptacje sceniczne poezji oraz działania performatywne. Zespół rokrocznie przygotowuje też spektakle uliczne i widowiska plenerowe a także organizuje imprezy artystyczne w Nowej Soli dla innych teatrów offowych oraz turnieje poetyckie.

Pan Edward pisze, reżyseruje i inspiruje. Wiele osób, które były członkami teatru poszło dalej już własną drogą aktorską czy dramaturgiczną. Tak też jest w przypadku dzieci lidera, które pozostając w teatrze tworzą już też na własne artystyczne konto.

50- letnia historia nowosolskiego teatru to ciekawy obraz niezależnej sceny, zapisany w spektaklach i analogowych kronikach prowadzonych systematycznie przez Edwarda…który przygotowuje kolejne premiery i projekty.

Zdjęcia – Mirosława Szot

Plakat – Michalina Grzelka