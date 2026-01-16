432 wypadki, 62 ofiary, 513 rannych – tak wyglądał 2025 rok w liczbach na lubuskich drogach. Policjanci przez ostatnie dwanaście miesięcy wykonali 160 tysięcy kontroli drogowych, podczas których doszło do 108 tysięcy wykroczeń. Między innymi – za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, zatrzymano 761 praw jazdy – o 133 więcej niż w 2024 roku.

– Dążymy do tak zwanej „perspektywy ZERO”- mówi nadkomisarz Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie:

Policja zapowiada dalszą walkę z piratami drogowymi. Funkcjonariusze będą szczególną uwagę zwracać na trzeźwość kierowców. W minionym roku roku wykonano 316 tysięcy badań na zawartość alkoholu w organizmie. Zatrzymano 2373 kierowców pod wpływem.

Policjanci zatrzymali też 2769 kierujących, którzy jechali pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, z cofniętymi uprawnieniami czy bez uprawnień do kierowania.