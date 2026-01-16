Ponad 200 tysięcy złotych kosztował sprzęt kupiony przez żarski magistrat w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Urządzenia będą wykorzystywane podczas realizacji zadań kryzysowych i ratowniczych.

Miasto przeprowadziło także szkolenia personelu zespołu zarządzania kryzysowego między innymi w zakresie ewakuacji i współpracy służb.

– To ważne zadania na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Sprzęt, o który się wzbogaciliśmy ma pomóc w utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. To m.in. defibrylatory AED, czy sprzęt ochronny. Złożyliśmy już kolejne wnioski o dofinansowania – mówi burmistrz Żar Edyta Gajda:

Dodajmy, że Żary planują także budowę magazynu sprzętu przeznaczonego do działań kryzysowych.