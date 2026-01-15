Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali u siebie z Asseco Resovią Rzeszów 0:3 w 16. kolejce PlusLigi.

Przez większość pierwszego seta mieliśmy zaciętą walkę punkt za punkt, ale przy prowadzeniu gości. Gorzowianie nie dawali sobie szansy na przechylenie szali, bo zbyt często psuli zagrywki i ostatecznie przegrali 23:25. W drugim secie element serwisowy wyraźnie poprawiła Resovia, sprawiając duże problemy gorzowianom w przyjęciu. Przyjezdni wygrali tę partię pewnie 25:19 a bardzo podobny przebieg i identyczny wynik miał set trzeci.

Resovia po tym meczu awansowała na 3. miejsce:

Cuprum Stilon spadł na ostatnią pozycję: