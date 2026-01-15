Sąd Rejonowy w Kielcach podczas czwartkowego (15 stycznia) posiedzenia zdecydował, że prokuratura ponownie zajmie się sprawą odpowiedzialności sądów, prokuratury, policji i pracowników socjalnych w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. To orzeczenie jest prawomocne.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku postępowanie dotyczące podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników i pracowników instytucji pomocowych, którzy mieli nadzorować rodzinę Kamilka, umorzyła w styczniu 2025 r. Prokuratorzy uznali, że nie doszło do złamania prawa.

Rodzina Kamilka przez lata pozostawała pod nadzorem instytucji pomocowych i sądu rodzinnego. To właśnie zaniechania urzędników były przedmiotem umorzonego śledztwa. Zdaniem krytyków umorzenia instytucje nie zareagowały wystarczająco stanowczo na sygnały o przemocy, a tym samym nie ochroniły dziecka.

Pełnomocnicy reprezentujący rodzeństwo chłopca wnieśli zażalenie na decyzję prokuratury. Sąd Rejonowy w Kielcach podczas czwartkowego (15 stycznia) posiedzenia częściowo uwzględnił to zażalenie. Zdecydował, że prokuratura ponownie zajmie się sprawą odpowiedzialności sądów, prokuratury, policji i pracowników socjalnych w tej sprawie. Jednocześnie sąd oddalił zażalenie w zakresie lekarzy i nauczycieli. To orzeczenie jest prawomocne.

Sprawa wraca do prokuratury

Mamy pewność, że ta sprawa wróci do prokuratury regionalnej w celu dalszego procedowania. Wymagają uzupełnienia pewne wątki i uszczegółowienia

– powiedział Piotr Kucharczyk z Fundacji To ja Dziecko im. Kamilka Mrozka.

Jednocześnie zapowiedział, starania o to, by sprawą nie zajmowała się już prokuratura w Gdańsku, lecz inna jednostka.

Mimo satysfakcji z powrotu sprawy do prokuratury w wielu wątkach, bliscy Kamilka oraz rzeczniczka praw dziecka nie kryją rozczarowania utrzymaniem umorzenia wobec nauczycieli. Z tego powodu Horna-Cieślak zapowiedziała podjęcie kroków na poziomie międzynarodowym. – Jeśli chodzi o nauczycieli będziemy prawdopodobnie składać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – powiedziała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna Cieślak.

Tragedia ośmioletniego Kamilka

Ośmioletni Kamilek zmarł 8 maja 2023 r. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Dziecko trafiło do szpitala 3 kwietnia 2023 r. po zgłoszeniu złożonym przez jego biologicznego ojca. Ze śledztwa wynika, że ojczym chłopca, Dawid B., przez kilka lat znęcał się nad nim. Przed śmiercią miał oblać go wrzątkiem i położyć na rozgrzanym piecu węglowym, powodując rozległe oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.