W czwartek (15 stycznia) na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma się pojawić projekt nowelizacji ustawy o własności lokali, mający ucywilizować zasady budowy mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych – podaje „DGP”.

Jak ustalił dziennik, projekt przede wszystkim zmienia zasady wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu obiektów zamieszkania zbiorowego. Bez takiego zaświadczenia nie da się wyodrębnić lokalu i go sprzedać jako lokal mieszkalny.

Mikrokawalerki jak mieszkania

Ponadto lokale w budynkach zamieszkania zbiorowego będą musiały spełniać takie same wymogi w świetle prawa budowlanego oraz rozporządzenia o warunkach technicznych jak mieszkania, a ich minimalna powierzchnia będzie wynosić 25 m kw.

Przepisy mają wejść w życie w 2027 r., jednak dopóki rady gmin tych zasad nie przyjmą, zaświadczenia nie będą wydawane – czytamy w „DGP”.