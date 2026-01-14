Po ponad tygodniowej przerwie od gry w PlusLidze siatkarzy Cuprum Stilonu czeka mały maraton we własnej hali.

W odstępie 48 godzin gorzowianie podejmą najpierw mającą ambicje medalowe Asseco Resovię Rzeszów a potem jednego z rywali w walce o utrzymanie, Barkom Każany Lwów. II trener Cuprum Stilonu Tomasz Kowalski nie ukrywa, że to wymagające wyzwanie zarówno dla zawodników jak i sztabu:

Mecz Cuprum Stilon Gorzów – Asseco Resovia Rzeszów w czwartek o 20:00, spotkanie z Barkom Każanami Lwów w sobotę także o 20:00, relacja z obu spotkań na antenie Radia Gorzów.