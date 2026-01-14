130 milionów złotych przeznaczy w tym roku Szprotawa na inwestycje. To prawie połowa tegorocznego historycznego budżetu. – Gmina otrzymała na realizację zadań rządowe i unijne dotacje – mówi burmistrz Mirosław Gąsik,

W tym roku rekordowy budżet Szprotawy wynosi prawie 270 milionów złotych.