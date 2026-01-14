Mariusz Wawrów został nowym trenerem pilkarzy Pogoni Przyborów. Mariusz Wawrów jako piłkarz ma rozegranych 31 spotkań w ekstraklasie w barwach Hutnika Kraków (sezon 1996/97).

Drużyna Pogoni Przyborów po rundzie jesiennej zajmuje ostatnie 14 miejsce w zielonogórskiej klasie A (grupa 2). W 13 meczach Pogoń zdobyła 5 punktów i ma na koncie jedną wygraną, dwa remisy i dziesięć porażek. Trener Mariusz Wawrów prowadził m.in. Odrę Bytom Odrzański, MKS Nowe Miasteczko, Błękitnych Wierzbnica, Czarnych Rudno i ostatnio A-klasowego Orła Czerna: