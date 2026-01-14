Ponad 53 mln złotych przewiduje tegoroczny budżet gminy Cybinka. Umożliwia on kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz prowadzenie nowych działań, które mają realny wpływ na rozwój gminy Cybinka.

– Dokument został przygotowany na podstawie szczegółowych analiz – informuje Agnieszka Nowak z urzędu miejskiego w Cybince.

Deficyt budżetu wynosi 2,6 mln złotych. Pokryty zostanie wynoszącą 2,2 mln pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Funduszu Polski Ład oraz wolnymi środkami gminy Cybinka.