Państwo Janina i Eugeniusz Cytlakowie mieszkają w Jeninie w gminie Bogdaniec od połowy lat dziewięćdziesiątych. Pan Eugeniusz jest z wykształcenia chemikiem. Na studiach otrzymał stypendium Zakładów Włókien Chemicznych ,,Stilon” i po ich ukończeniu podjął pracę w Gorzowie. Przyjechał tu z Wielkopolski z żoną Janiną z wykształcenia nauczycielką.

Gdy po latach zamieszkali w nowo wybudowanym domu w Jeninie pojawiła się pasja zbierania starych zegarów i zainteresowanie historią regionu. Na ten temat Pan Eugeniusz zaczął pisać książki a ostatnia z nich, wydana w minionym roku, dotyczyła wsi Wieprzyce. Pani Janina spiera męża i aktywnie uczestniczy w życie lokalnej społeczności udzielając się w kole gospodyń i śpiewając w miejscowym zespole. Nowe miejsce stało się po latach nową małą ojczyzną.