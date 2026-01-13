Natalia Jaros zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski juniorek młodszych w kolarstwie przełajowym, które rozegrano w Ełku.

Dwa tygodnie wcześniej zawodniczka LKS POM Strzelce Krajeńskie na tej samej trasie zajęła drugie miejsce w wyścigu Pucharu Polski. Jak jednak zaznacza teraz warunki w jakich rywalizowano były zupełnie inne.

Z brązowym medalem zdobytym w kategorii młodzików wrócił do Strzelec Krajeńskich Oliwier Komenda. Mogliśmy zdobyć więcej medali i z cenniejszego kruszcu, ale i tak jesteśmy zadowoleni z wyników, mówi trener POM-u Piotr Ignaczak.

Wyniki pozostałych reprezentantów LKS POM:

juniorzy młodsi:

11. Jakub Jagiełka;

15. Norbert Czekay

46. Filip Świątkowski

juniorzy:

12. Marcel Stanik

16. Filip Podgórski

29. Błażej Leszkiewicz

36. Jakub Maroszek

juniorki:

13. Antonina Kawalec