Natalia Jaros zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski juniorek młodszych w kolarstwie przełajowym, które rozegrano w Ełku.
Dwa tygodnie wcześniej zawodniczka LKS POM Strzelce Krajeńskie na tej samej trasie zajęła drugie miejsce w wyścigu Pucharu Polski. Jak jednak zaznacza teraz warunki w jakich rywalizowano były zupełnie inne.
Z brązowym medalem zdobytym w kategorii młodzików wrócił do Strzelec Krajeńskich Oliwier Komenda. Mogliśmy zdobyć więcej medali i z cenniejszego kruszcu, ale i tak jesteśmy zadowoleni z wyników, mówi trener POM-u Piotr Ignaczak.
Wyniki pozostałych reprezentantów LKS POM:
juniorzy młodsi:
11. Jakub Jagiełka;
15. Norbert Czekay
46. Filip Świątkowski
juniorzy:
12. Marcel Stanik
16. Filip Podgórski
29. Błażej Leszkiewicz
36. Jakub Maroszek
juniorki:
13. Antonina Kawalec