Są dla nich przekąską, niecodziennym przysmakiem. Nasze świąteczne drzewka z przyjemnością konsumują alpaki. Tak jak my czekamy na prezenty od świętego Mikołaja, tak dalecy kuzyni wielbłąda czekają na choinki. Nie wszystkie im jednak smakują o czym doskonale wie Ewa, opiekunka alpak w podgorzowskich Ratajach:

W najbliższą sobotę choinki dla alpak dostarczy gorzowskie Inneko. Zwierzętom pogoda nie straszna bo są doskonale przystosowane do zimowej aury:

Alpaki w Ratajach na choinki czekają w każdy weekend do końca stycznia od godziny 13.

Przez przyjazdem warto to jeszcze sprawdzić na stronie: alpakitotu.pl

Poniżej możecie zobaczyć te przemiłe zwierzęta, które odwiedził Maciek Ziółkowski.