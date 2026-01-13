Dwa medale zdobyli kolarze Trasy Zielona Góra podczas 89. Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym, które odbyły się w Ełku.

To złoto Wiktora Woźniaka w amatorskiej kategorii 18-24 lata oraz srebro Mariana Kłosa w kategorii masters IV B. Jednak w silniej obsadzonych młodzieżowych zmaganiach zielonogórzanie nie stawali na podium. Najbliżej był Aleksander Józwa, który w młodzikach uplasował się na czwartej lokacie:

W pozostałych kategoriach wiekowych najlepsi z zielonogórzan byli: Maja Czarna – siódma w orliczkach, Wiktor Lutowski – 10. w juniorach oraz Maja Głazowska – 15. w juniorkach.