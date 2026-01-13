Sąd administracyjny uznał, że KRRiT nie ma prawa wymagać od spółek mediów publicznych dodatkowych sprawozdań z wydatkowania środków z abonamentu na realizację misji publicznej i uzależniać od tego wypłat jego transz. Wyrokiem z 20 listopada 2025 r. WSA uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lutego ubiegłego roku, która dotyczyła dodatkowej sprawozdawczości z wydatkowania środków z abonamentu na realizację misji publicznej. Tę uchwałę zaskarżyło 15 rozgłośni regionalnych radia publicznego, m.in. Radio Zachód.

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji, jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do sporządzenia i złożenia Krajowej Radzie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy z realizacji misji publicznej.

W rozmowie z PAP redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Passia poinformowała, że od tych dodatkowych sprawozdań Krajowa Rada warunkowała wypłatę abonamentu. – Jak widać – bezprawnie. Teraz naszą opinię potwierdził sąd – dodała.

Szefowa Radia Katowice zaznaczyła, że rozgłośnie – nie chcąc jednak ryzykować tym, że nie otrzymają wypłat abonamentu – w terminach narzuconych przez KRRiT (do 5 kwietnia, do 5 lipca, do 5 października i do 5 grudnia 2025 roku) sprawozdawały wydatki na realizację misji. Ich szefowie jednak od początku wskazywali, że ten warunek jest niezgodny z uprawnieniami Krajowej Rady. – KRRiT nie miała prawa wymagać od nas dodatkowych sprawozdań – podkreśliła Kosałka-Passia.

– Nie można od nas żądać, aby do 5. dnia miesiąca, na koniec którego ma zostać wypłacona następna transza z abonamentu, przekazać KRRiT-owi, na co zostaną wydane pieniądze, które dostaniemy. Pamiętajmy, że harmonogram wypłat na dany rok jest określany we wrześniu poprzedzającego roku – przypomniała.

– Wyrok WSA tylko wzmacnia przekonanie szefów mediów publicznych, że działania KRRiT wstrzymujące lub utrudniające wypłatę abonamentu są bezprawne – podkreśliła Ewelina Kosałka-Passia.

Do czasu nadania depeszy PAP nie otrzymała komentarza ze strony KRRiT.