Koszykarze Zastalu Zielona Góra wylosowali Kinga Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Szczecinianie przystępują do turnieju z czwartej pozycji w PLK, mając bilans 10-5. Z kolei Zastal zamyka obecnie pierwszą ósemkę. W przeszłości z Kingiem związani byli Andy Mazuczak, Filip Matczak czy trener Arkadiusz Miłoszewski.

W pozostałych parach ćwierćfinałowych Energa Trefl Sopot zmierzy się z Legią Warszawa, AMW Arka Gdynia trafiła na Górnika Zamek Książ Wałbrzych, a Śląsk Wrocław zagra z Dzikami Warszawa.

Początek turnieju finałowego, który odbędzie się w Sosnowcu, w czwartek 19 lutego. Mecz Zastalu z Kingiem w piątek o 20:30.