Koszykarze REWE digital Poland SKM Zastalu Zielona Góra od wygranej w II lidze rozpoczęli 2026 rok.

Ekipa trenera Piotra Bakuna pokonała we własnej hali Exact Forestall Śląsk Wrocław 81:61 i zajmuje czternaste miejsce w tabeli. Już w sobotę SKM Zastal zagra wyjazdowy mecz z Wiarą Lecha. Poznański zespół zgromadził 20 punktów i plasuje się tuż za drużyną zielonogórską. O meczu ze Śląskiem i przed spotkaniem w Poznaniu rozmawiamy z Nikodemem Klockiem – jednym z najbardziej doświadczonych graczy SKM Zastalu: