Powołana niedawno przez władze województwa spółka Lubuski Transport Publiczny ma już swojego szefa. Na prezesa wskazany został Krzysztof Pawlak.

– To fachowiec – mówi o Pawlaku marszałek Sebastian Ciemnoczołowski:

Nowy prezes wątpi, by spółka zorganizowała swój pierwszy transport wcześniej niż w przyszłym roku. – I raczej będzie to połączenie autobusowe niż kolejowe – tłumaczy Pawlak:

Pawlak w przeszłości dwukrotnie był dyrektorem lubuskiego oddziału PolRegio, a więc obecnego operatora połączeń kolejowych w regionie. To z powodu nieudolności PolRegio powstała lubuska spółka transportowa. Jak przekonuje poseł Waldemar Sługocki, sprzeczności w tym nie ma:

W zeszłym roku lubuski oddział PolRegio odwołał ponad 4 tys. połączeń.