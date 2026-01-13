W ramach obrony ludności i ochrony obiektów stworzone zostało narzędzie, które pomoże w znalezieniu bezpiecznego schronienia w terenie w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. To aplikacja pod nazwą „Gdzie się ukryć”. Znaleźć w niej można około 70 tysięcy obiektów, które mogą posłużyć jako chwilowe schronienie.

Jest to interaktywna mapa punktów schronień w Polsce. Apka stosownie do miejsca, w którym się znajdujemy lokalizuje najbliższe punkty schronienia, takie jak przejścia podziemne, garaże czy piwnice. Jak mówią specjaliści jest ona szczególnie przydatna, kiedy jesteśmy poza znanym nam obszarem zamieszkania, w miejscach, gdzie nie orientujemy się już tak dobrze w terenie, jak w swojej miejscowości.

– Korzystanie z mapy ma pomóc w podjęciu właściwej decyzji podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz innej sytuacji kryzysowej. Istotne jest także to, że każdy z użytkowników aplikacji może uaktualniać bazę schronień podając nowe obiekty za pomocą prostego formularza – mówi aspirant Dawid Lewandowski z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach: