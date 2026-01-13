Żary prowadzą konsultacje społeczne związane ze strategią Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Urząd zaprasza mieszkańców na czwartkowe otwarte spotkanie dotyczące rozszerzenia związku miast i gmin o kolejne samorządy.

Rozmowy dotyczą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ŻŻOF-u. – Aktualizujemy wieloletnią strategię w związku z dołączeniem do nas dwóch gmin. Wszelkie formularze dostępne są na stronie internetowej urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Można także zgłosić uwagi na tradycyjnej, papierowej karcie, którą należy dostarczyć do ratusza. Zachęcamy również wszystkich do aktywnego udziału w planowanym spotkaniu – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Konsultacje potrwają do 11 lutego. Otwarte spotkanie w Folwarku Zamkowym rozpocznie się w czwartek o godzinie 16.00.