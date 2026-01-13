Ujemne temperatury i śnieg sprzyjają zimowym zabawom. Przedstawiciele służb przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu zamarzniętych akwenów. Policja stanowczo odradza wchodzenia na lód.

Funkcjonariusze podkreślają, aby podczas spędzania czasu wolnego w terenie najmłodszym towarzyszyli rodzice. – Jeśli już wybieramy się w miejsca, gdzie mogą być pokryte lodem stawy, nie wchodźmy na taką taflę. Wybierajmy sztuczne lodowiska, bo to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

– W sytuacji, kiedy widzimy osobę, pod którą załamał się lód zacznijmy od wezwania pomocy dzwoniąc na numer alarmowy – zaznacza oficer:

W przypadku podjęcia próby wyciągnięcia z wody osoby poszkodowanej policja przypomina także o wykorzystywaniu gałęzi, czy chociażby szalika.